Petrosyanmania Gold Edition 2026: cinque cinture, una nuova ambizione internazionale

Due titoli mondiali: l'ambizione di creare nuovi campioni

- Milano si prepara a vivere una nuova grande notte di sport da combattimento nel segno della kickboxing/K1. Sabato 7 novembre 2026, l'Allianz Cloud ospiterà, un appuntamento che punta a segnare una nuova tappa nella crescita internazionale della promotion fondata da Giorgio (leggenda della kickboxing mondiale) e Armen Petrosyan. La card abbraccerà inoltre kickboxing, K-1, Muay Thai e boxe, con atleti provenienti da differenti contesti nazionali e percorsi agonistici. Cinque cinture in palio, una card internazionale e un progetto globale che guarda oltre il singolo evento: la Gold Edition nasce con l'ambizione di creare un circuito riconoscibile, capace di mettere a confronto atleti di diverse nazionalità e offrire nuove opportunità di affermazione ai protagonisti della kickboxing. Quattro titoli porteranno il marchio PetrosyanMania, con due cinture mondiali e due europee, mentre un importante campionato italiano WAKO PRO completerà il programma titolato di kickboxing/K1.

Le cinture mondiali rappresentano il vertice sportivo della nuova struttura PetrosyanMania. I match dei 65 e 70 kg non assegneranno soltanto un titolo: contribuiranno a definire i primi riferimenti agonistici di un circuito che vuole costruire la propria identità attraverso incontri di livello internazionale. Nei 65kg. il 20enne lombardo (originario di Vigevano) Eddy “The Golden Boy” Vinotti (Team Tsunami Petrosyan di Milano) affronterà il temibile e giovane 19enne romeno Stefan “The Black Samurai” Vranceanu (combatte per il Team Doru, è campione nazionale e si presenta a Milano con uno score di 5-1-1). Vinotti si presenta all’Allianz Cloud da imbattuto con una striscia vincente di 14 successi su 14 match disputati. Il suo colpo preferito è il gancio ed è un fighter mancino. In carriera ha conquistato già 4 titoli, un record per un atleta così giovane. Si sale di categoria con il match fino a 70kg di peso, dove il 34enne sloveno (originario di Novo Mesto) Samo Petje. combatte per il Klub Nak Muay di Ivančna Gorica). Si presenta con uno score record di tutto rispetto (48-10-2). E’ un vero e proprio “veterano” degli sport da combattimento (l’ultimo match l’ha disputato in Bulgaria a SENSHI, ma ha una lunga esperienza in diverse promotion internazionali).

Il campione sloveno affronterà per la conquista della cintura iridata, Stas Kazantsev, 36enne ucraino originario di Odessa (rappresenta la Mikes Gys). Anche questo fighter ha una grande esperienza di fights. Il suo record parla di 32 successi, 8 sconfitte e 1 solo pari. E’ esperto di thai boxe e di tecniche di muay thai. In queste categorie, dove velocità, precisione e gestione delle distanze assumono un'importanza determinante, la differenza può passare dalla capacità di leggere l'avversario, controllare il ritmo e trasformare ogni occasione in un vantaggio concreto. La posta in palio aggiunge un ulteriore elemento di pressione: conquistare una cintura mondiale significa entrare nella storia iniziale della promotion e diventare un possibile punto di riferimento per le sfide future.