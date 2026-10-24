Miura a 87 anni svela il lato gentile del Karate

«Che cosa ne pensa di me?». «Maestro, firmerei col sangue per arrivare alla sua età così in forma». La battuta strappa un sorriso al Maestro Sōshi Masaru Miura , 87 anni e l’entusiasmo di un giovincello, legato ai suoi allievi anche fuori dal tatami. Il raduno di domenica 18 ottobre al Lingotto Sports Centre di Torino, organizzato dalle palestre SKI-I Piemonte affiliate CSAIN, comincia proprio da un momento di condivisione: ci si ritrova, si mangia insieme, si sparecchia e si lascia tutto pulito. Prima ancora di kihon e kata, il karate è una comunità da rispettare e far crescere. Nato a Shizuoka nel 1939 e discendente, per linea materna, da un’antica famiglia di samurai, il Maestro Miura comincia a praticare a tredici anni. Alla Takushoku University di Tokyo studia e si allena sotto la guida di Masatoshi Nakayama, maestro dello Shotokan. La laurea in Economia e Commercio non frena la passione: nel 1964 arriva in Italia e sceglie di insegnare. Nel 1977 fonda la S.K.K.-Italia, poi diventata S.K.I.-I. Nel 2025 riceve il 10° Dan, il massimo grado, che considera non solo un riconoscimento tecnico, ma una responsabilità verso chi continua a imparare. Da qui si comprende la sua idea di karate, nella quale si incontrano Oriente e Occidente, quasi due modi diversi di intendere la forza. Il karate agonistico può esaltare prestanza, risultato e spettacolarità; il Maestro Miura cerca invece essenzialità, umiltà e ricchezza interiore. Nella cultura giapponese, rigore e disciplina sono profondamente legati. Evocando i samurai, ricorda che dietro l’armatura non c’era soltanto abilità nel combattimento, ma anche cultura: sapevano leggere e scrivere in un’epoca in cui, in Europa, molti appartenenti ai ceti più bassi ne erano esclusi. Quella tradizione gli trasmette soprattutto un’eredità di valori.

La tecnica della non parata

La svolta arrives verso la metà degli anni Settanta. Il Maestro Miura capisce che confrontarsi con allievi più giovani, forti ed esuberanti non può significare usare per sempre le stesse armi. Studia altre arti marziali giapponesi e approfondisce geometria dei contatti, fisica delle forze e anatomia del movimento. Osservarlo dall’esterno è come assistere all’applicazione di un teorema di fisica e matematica: il tempo dell’intervento, la traiettoria e la precisione del gesto sono determinanti, fino a rendere decisivo un solo millimetro. Impara a lasciar scorrere la forza dell’avversario: dall’uso dell’anca e da un micromovimento senza tensioni superflue nasce quella che chiama «non parata», capace di neutralizzare l’attacco e trasformarne l’energia in contrattacco. È una tecnica difficile da cogliere e ancor più da eseguire, perché coinvolge tutto il corpo a partire dai piedi. Irrigidirsi limita la forza; muoversi in armonia, invece, permette di liberarla. «Io non mi stanco, ma lei sì», osserva durante la dimostrazione, mostrando come la tensione finisca per consumare chi la impiega. Il principio si avvicina allo stato Zen del «Muga»: agire con il cuore completamente aperto, senza esitazioni, pensieri estranei, critiche o inibizioni. Non basta concentrarsi sull’avversario: bisogna conoscere se stessi.

L'eredità del 10° Dan

Una ricerca che negli anni trova il suo senso nella trasmissione di ciò che ha appreso. Il Maestro Miura si sente predestinato a questa missione e continua ad allenarsi per i suoi allievi: «Per pensare a loro, devo allenarmi di più». Quando gli si chiede da chi impara, risponde semplicemente: «Da loro». Insegnare significa restare curiosi, confrontarsi con altri stili e lasciare che lo scambio faccia evolvere entrambi. Il 10° Dan assume così un significato che supera le competizioni: conta ciò che si lascia alle persone, non soltanto il grado raggiunto. Lo racconta anche la cintura del Maestro Miura, scolorita e consumata da decenni di pratica, testimonianza concreta di un percorso che non ha mai smesso di interrogarlo. Nei viaggi in Giappone degli anni Settanta, il pensiero di Gichin Funakoshi, fondato su studio e meditazione, lo accompagnava nella ricerca di una mente lucida e sempre disposta a imparare. Anche quando parla del tempo che resta, il Maestro Miura non esprime paura, ma il desiderio di andarsene senza malattie e con l’animo in pace, sapendo di aver lasciato qualcosa ai suoi “discepoli”. Non un congedo carico di timore, ma la volontà di portare a compimento la propria missione.