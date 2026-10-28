IX Consiglio Nazionale CIP e la cerimonia di consegna delle Stelle d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico
Tra i punti salienti della relazione del Presidente Marco Giunio De Sanctis: l’abbattimento del disavanzo economico e lo sviluppo del Centro di Preparazione Paralimpica
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Una giornata solenne all’insegna della riconoscenza istituzionale e della visione strategica per il futuro dello sport italiano. Si è aperto questa mattina, nella suggestiva cornice del Salone d’Onore del CONI, il IX Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, inaugurato dalla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito Sportivo Paralimpico. Il momento più significativo della mattinata ha visto protagonista il tributo ai vertici dei Corpi dello Stato e delle Forze Armate, alleanze decisive che hanno ridefinito la dimensione dell’inclusione sociale, della tutela e del supporto agli atleti di vertice.
Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha consegnato la Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico ad personam 2026 al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, a suggello di una collaborazione fondata sulla condivisione dei valori di legalità e servizio alla collettività attraverso lo sport, e al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, in virtù dell'eccellenza e del rigore con cui la sezione paralimpica delle Fiamme Gialle compete ai massimi livelli mondiali. Per lo Stato Maggiore della Difesa, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore Generale Luciano Antonio Portolano, l’onorificenza è stata ritirata dal Generale di Divisione Giuseppe De Liso, Capo del V Reparto, a testimonianza del ruolo pionieristico e dell'impegno straordinario garantito dal Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). Impossibilitato invece a intervenire per impegni istituzionali il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Marco Ghimenti.
La celebrazione delle eccellenze è poi proseguita con il conferimento delle Stelle d’Oro Dirigenti di Diritto, a rendere merito alla dedizione di chi assicura quotidianamente la crescita agonistica e valoriale del movimento. Tra i Presidenti federali e Consiglieri dirigenti sono stati premiati Silverio Alviti (FISPIC), Federico Paria (FSSI), il campione olimpico Antonio Rossi (FICK), Luigi Mazzone (FIS), Mariano Salvatore (FISPES) e Francesco Ambrosio (FISDIR). A dare voce all’ossatura del movimento, hanno ricevuto l’onorificenza anche i delegati delle diverse componenti federali e territoriali: Annalisa Minetti per la categoria atleti, Giancarlo Marcoccia e Guido Pasciari per i tecnici, Donatella Perrella e Umbro Brutti in rappresentanza degli organi territoriali di livello regionale e provinciale, e Marco Mazzieri per le discipline sportive paralimpiche e associate.
Nel suo intervento a suggello delle premiazioni, il Presidente De Sanctis ha rimarcato come la consegna delle Stelle rappresenti un doveroso omaggio a figure e istituzioni che costituiscono la spina dorsale dello sport paralimpico, evidenziando come i traguardi raggiunti nascano da una cooperazione indissolubile tra sistema sportivo, comparto della sicurezza e Forze Armate.
Conclusa la cerimonia, i lavori assembleari sono entrati nel vivo con la relazione del Presidente De Sanctis, che ha illustrato il quadro programmatico ed economico dell’Ente. L'andamento contabile attesta la virtuosità della gestione: il disavanzo economico 2026 risulta sensibilmente abbattuto sotto il milione di euro, a fronte di una liquidità patrimoniale disponibile di circa 6 milioni di euro. Tali risorse permetteranno, attraverso un finanziamento a tasso zero del Credito Sportivo e Culturale, la realizzazione del secondo stralcio funzionale del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane a Roma. In prospettiva, resta prioritaria la necessità di implementare le risorse economiche per il 2027 in previsione dei Giochi di Los Angeles 2028, mantenendo costante il raccordo con il Governo e le realtà territoriali.
Sul piano delle infrastrutture sportive, a seguito dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica da parte dell’Assemblea Capitolina, prosegue l’iter per il Centro di via delle Tre Fontane. La stipula di un protocollo d'intesa tra CIP, Roma Capitale ed Eur SpA assicurerà un partenariato gestionale efficiente per l'avvio della gara da 10 milioni di euro – con una riduzione di spesa di 4 milioni rispetto al progetto precedente – destinata a foresteria, centri fisioterapici, palazzetto dello sport e palazzetto delle federazioni paralimpiche. Su questo fronte si attendono il contributo di circa un milione della Regione Lazio e il rifinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo (CIPES) pari a 6,5 milioni di euro.
Strette e proficue le sinergie di governo: con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato definito l'arrivo di due milioni di euro a supporto delle spese del CIP per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina (a fronte di un computo costi di 3,3 milioni), tenuto conto della fisiologica riallocazione di risorse nazionali su altri eventi internazionali quali America’s Cup e Giochi del Mediterraneo. Con il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è in fase di proposta legislativa un intervento per il prossimo triennio da 700 mila euro a sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità intellettivo-relazionale. Proseguono positivamente anche i contatti con importanti partner privati quali Fondazione Roma, Armani, Allianz, ITA Airways e Stellantis.
È stato inoltre formalizzato l’avvio dell’iter per la revoca del riconoscimento della Federazione Italiana Cronometristi, in quanto federazione di servizio priva di attività sportiva paralimpica e di omologo internazionale. Avanza sul campo l'integrazione tecnica: la FISI ha recepito gli emendamenti CIP per l'assorbimento delle discipline invernali, mentre è in via di sottoscrizione il protocollo tra CIP, FIGC e FISPIC affinché la Federcalcio assuma la delega anche del calcio non vedenti, in ottica Los Angeles 2028.
Aggiornato inoltre il regolamento di idoneità agonistica, fermo al 2003, aperto un confronto costruttivo con Sport e Salute sulla pianta organica dell'Ente e avviato l'adeguamento normativo per la giustizia sportiva e il limite dei due mandati.
Sul piano della promozione, si rafforza l’intesa con il CONI mediante la denominazione unificata di Trofeo CONI/CIP sia estivo che invernale, nascono i Paralympic Awards per celebrare i protagonisti della stagione ed è prevista un'iniziativa di rilievo con Aces nella Capitale Europea dello Sport. Confermato infine l'atteso appuntamento del 12 novembre alle ore 16 al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i campioni del Mondo IPC/IF/IOSD e la Nazionale di basket in carrozzina vicecampione del Mondo. A completare il quadro, la Conferenza degli Organi Territoriali renderà itineranti alcune delle proprie riunioni in abbinamento alle Giunte Nazionali, consolidando la sinergia operativa tra vertice centrale e basi regionali.
Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha consegnato la Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico ad personam 2026 al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, a suggello di una collaborazione fondata sulla condivisione dei valori di legalità e servizio alla collettività attraverso lo sport, e al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, in virtù dell'eccellenza e del rigore con cui la sezione paralimpica delle Fiamme Gialle compete ai massimi livelli mondiali. Per lo Stato Maggiore della Difesa, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore Generale Luciano Antonio Portolano, l’onorificenza è stata ritirata dal Generale di Divisione Giuseppe De Liso, Capo del V Reparto, a testimonianza del ruolo pionieristico e dell'impegno straordinario garantito dal Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). Impossibilitato invece a intervenire per impegni istituzionali il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Marco Ghimenti.
La celebrazione delle eccellenze è poi proseguita con il conferimento delle Stelle d’Oro Dirigenti di Diritto, a rendere merito alla dedizione di chi assicura quotidianamente la crescita agonistica e valoriale del movimento. Tra i Presidenti federali e Consiglieri dirigenti sono stati premiati Silverio Alviti (FISPIC), Federico Paria (FSSI), il campione olimpico Antonio Rossi (FICK), Luigi Mazzone (FIS), Mariano Salvatore (FISPES) e Francesco Ambrosio (FISDIR). A dare voce all’ossatura del movimento, hanno ricevuto l’onorificenza anche i delegati delle diverse componenti federali e territoriali: Annalisa Minetti per la categoria atleti, Giancarlo Marcoccia e Guido Pasciari per i tecnici, Donatella Perrella e Umbro Brutti in rappresentanza degli organi territoriali di livello regionale e provinciale, e Marco Mazzieri per le discipline sportive paralimpiche e associate.
Nel suo intervento a suggello delle premiazioni, il Presidente De Sanctis ha rimarcato come la consegna delle Stelle rappresenti un doveroso omaggio a figure e istituzioni che costituiscono la spina dorsale dello sport paralimpico, evidenziando come i traguardi raggiunti nascano da una cooperazione indissolubile tra sistema sportivo, comparto della sicurezza e Forze Armate.
Conclusa la cerimonia, i lavori assembleari sono entrati nel vivo con la relazione del Presidente De Sanctis, che ha illustrato il quadro programmatico ed economico dell’Ente. L'andamento contabile attesta la virtuosità della gestione: il disavanzo economico 2026 risulta sensibilmente abbattuto sotto il milione di euro, a fronte di una liquidità patrimoniale disponibile di circa 6 milioni di euro. Tali risorse permetteranno, attraverso un finanziamento a tasso zero del Credito Sportivo e Culturale, la realizzazione del secondo stralcio funzionale del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane a Roma. In prospettiva, resta prioritaria la necessità di implementare le risorse economiche per il 2027 in previsione dei Giochi di Los Angeles 2028, mantenendo costante il raccordo con il Governo e le realtà territoriali.
Sul piano delle infrastrutture sportive, a seguito dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica da parte dell’Assemblea Capitolina, prosegue l’iter per il Centro di via delle Tre Fontane. La stipula di un protocollo d'intesa tra CIP, Roma Capitale ed Eur SpA assicurerà un partenariato gestionale efficiente per l'avvio della gara da 10 milioni di euro – con una riduzione di spesa di 4 milioni rispetto al progetto precedente – destinata a foresteria, centri fisioterapici, palazzetto dello sport e palazzetto delle federazioni paralimpiche. Su questo fronte si attendono il contributo di circa un milione della Regione Lazio e il rifinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo (CIPES) pari a 6,5 milioni di euro.
Strette e proficue le sinergie di governo: con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato definito l'arrivo di due milioni di euro a supporto delle spese del CIP per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina (a fronte di un computo costi di 3,3 milioni), tenuto conto della fisiologica riallocazione di risorse nazionali su altri eventi internazionali quali America’s Cup e Giochi del Mediterraneo. Con il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, è in fase di proposta legislativa un intervento per il prossimo triennio da 700 mila euro a sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità intellettivo-relazionale. Proseguono positivamente anche i contatti con importanti partner privati quali Fondazione Roma, Armani, Allianz, ITA Airways e Stellantis.
È stato inoltre formalizzato l’avvio dell’iter per la revoca del riconoscimento della Federazione Italiana Cronometristi, in quanto federazione di servizio priva di attività sportiva paralimpica e di omologo internazionale. Avanza sul campo l'integrazione tecnica: la FISI ha recepito gli emendamenti CIP per l'assorbimento delle discipline invernali, mentre è in via di sottoscrizione il protocollo tra CIP, FIGC e FISPIC affinché la Federcalcio assuma la delega anche del calcio non vedenti, in ottica Los Angeles 2028.
Aggiornato inoltre il regolamento di idoneità agonistica, fermo al 2003, aperto un confronto costruttivo con Sport e Salute sulla pianta organica dell'Ente e avviato l'adeguamento normativo per la giustizia sportiva e il limite dei due mandati.
Sul piano della promozione, si rafforza l’intesa con il CONI mediante la denominazione unificata di Trofeo CONI/CIP sia estivo che invernale, nascono i Paralympic Awards per celebrare i protagonisti della stagione ed è prevista un'iniziativa di rilievo con Aces nella Capitale Europea dello Sport. Confermato infine l'atteso appuntamento del 12 novembre alle ore 16 al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i campioni del Mondo IPC/IF/IOSD e la Nazionale di basket in carrozzina vicecampione del Mondo. A completare il quadro, la Conferenza degli Organi Territoriali renderà itineranti alcune delle proprie riunioni in abbinamento alle Giunte Nazionali, consolidando la sinergia operativa tra vertice centrale e basi regionali.
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