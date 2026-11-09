PetrosyanMania Gold Edition, notte di sorprese a Milano: Vranceanu ferma Vinotti

- L’Allianz Cloud di Milano ha ospitato l’edizione 2026 diGold Edition, una delle serate più interessanti del calendario internazionale della kickboxing. La manifestazione tricolore, ideata dai fratelli Giorgio e Armen Petrosyan, ha proposto una card con 32 atleti provenienti da 12 Paesi, cinque titoli in palio e due tornei a eliminazione diretta. Un torneo equilibrato soprattutto in termini di valori tecnici. Tesi confermata anche dall’esiguo numero di technical knock out (appena quattro nel corso della serata).

Il risultato di maggiore impatto è arrivato nella sfida mondiale PetrosyanMania dei 65 kg: il giovane romeno Stefan “The Black Samurai” Vranceanu ha sconfitto a sorpresa Eddy “The Golden Boy” Vinotti per TKO (stop medico da parte dell’arbitro) alla quinta ripresa, interrompendo così l'imbattibilità del ventenne lombardo del Team Tsunami Petrosyan, che arrivava all'appuntamento dell’Allianz Cloud con 14 vittorie consecutive. Un risultato inatteso anche perché il fighter romeno aveva subito, da parte dell’italiano, un severo knockdowm dopo appena 22 secondi del primo round. Successivamente Vranceanu è riuscito a superare il difficile momento crescendo round dopo round. Nel quinto ha inflitto a Vinotti prima un conteggio, con un high kick, e poi un TKO. Nonostante la giovane età (appena 19 anni) il kickboxer rumeno ha già combattuto e vinto in promotion del calibro di Dynamite Fighting Show e, di recente, anche nella prova nazionale (a Bucarest) delle quificazioni europee del K-1 World Max.