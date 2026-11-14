Simona Di Dio Martello, obiettivo Oktagon 30 Years

- La kickboxer braidese Simonasarà una delle atlete più attese e seguite sul ring di Oktagon 30 Years, il grande appuntamento del fighting italiano in programma sabato 5 dicembre 2026 al PalaPellicone di Ostia (Roma). Per la piemontese si profila una sfida di grande interesse tecnico e agonistico contro la romana Ester, in un confronto femminile di K-1 Rules nella categoria -50 kg. Un match che promette spettacolo e che mette di fronte due atlete con percorsi importanti, ma soprattutto con ambizioni internazionali. Di Dio Martello arriva all'appuntamento con un record di 22 incontri disputati, 18 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Si allena al Torino Kombat sotto la guida del maestro Fabio, tecnico che ha accompagnato anche la crescita di altri talenti del panorama nazionale. Il curriculum della fighter piemontese racconta un percorso già ricco di soddisfazioni. Nel 2019 ha conquistato il K-1 World Open a Milano, prima di aggiungere alla propria bacheca anche il titolo mondiale Iska di Full Contact nella categoria -48 kg. Nel 2026 ha superato Carlotta, atleta del Kurosaki Dojo di Pisa, prima di imporsi in Sicilia nella sfida valida per il titolo Intercontinentale Iska di K-1 Rules.

Dall'altra parte del ring troverà una rivale particolarmente esperta. Ester Viola può vantare 25 match da professionista, con 18 vittorie, 6 sconfitte e un pareggio. La romana è campionessa italiana Federkombat nei -52 kg, categoria nella quale risulta imbattuta, e ha già maturato un'esperienza internazionale anche nella promotion ONE Championship, oltre ad aver conquistato per due volte il torneo Fighting Spirit (format ideato dal promoter capitolino Gianluca Colonnese). Si allena alla Yama Roma con il maestro Paolo Rossini.