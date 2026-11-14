Simona Di Dio Martello, obiettivo Oktagon 30 Years
Dall'altra parte del ring troverà una rivale particolarmente esperta. Ester Viola può vantare 25 match da professionista, con 18 vittorie, 6 sconfitte e un pareggio. La romana è campionessa italiana Federkombat nei -52 kg, categoria nella quale risulta imbattuta, e ha già maturato un'esperienza internazionale anche nella promotion ONE Championship, oltre ad aver conquistato per due volte il torneo Fighting Spirit (format ideato dal promoter capitolino Gianluca Colonnese). Si allena alla Yama Roma con il maestro Paolo Rossini.
La posta in palio, però, potrebbe andare oltre il risultato della singola serata. Il confronto si inserisce infatti nel progetto Road To Japan, un percorso che guarda al mercato giapponese, particolarmente interessato alla categoria femminile. In caso di successo, per Di Dio Martello potrebbe aprirsi la prospettiva di una successiva sfida contro la campionessa mondiale Iska Mari Emoto.
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