TORINO - Athletics Mind , la piattaforma digitale dedicata al benessere mentale, nutrizionale e alla performance degli sportivi, nata da un'idea dell'ex calciatore Andrea Ranocchia, apre una nuova pagina della sua storia, ufficializzando la collaborazione con Volleyrò Casal de’ Pazzi , una delle più prestigiose Academy di pallavolo giovanile femminile in Italia e in Europa. La società romana ha infatti scelto di affidarsi alla piattaforma per promuovere il benessere psicofisico delle proprie atlete, con l'obiettivo di accompagnarle nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal campo.

La partnership nasce dalla volontà di Volleyrò di prendersi cura delle proprie atlete, riconoscendo che la formazione di una giovane sportiva non possa prescindere dall'attenzione alla persona, al suo equilibrio psicofisico e allo sviluppo delle sue potenzialità. La collaborazione si inserisce pienamente nella filosofia di Volleyrò Human, il progetto della società che promuove la crescita olistica delle atlete, valorizzando non solo la performance sportiva, ma anche lo sviluppo umano e culturale. Concretamente, Volleyrò offrirà alle proprie atlete e a tutte quelle appartenenti alle società del Volleyrò Network l'opportunità di intraprendere, attraverso Athletics Mind, un percorso di crescita personale e sportiva, mettendo a loro disposizione strumenti, risorse e servizi specialistici, con la possibilità di accedere a un supporto individuale dedicato al benessere psicologico e allo sviluppo del proprio potenziale.

Athletics Mind è l’unica piattaforma digitale in Europa dedicata al benessere mentale, nutrizionale e alla performance sportiva. Nata dagli atleti per gli atleti, offre un supporto specializzato attraverso percorsi personalizzati di psicologia e nutrizione dello sport, rivolti a sportivi di ogni livello, età e disciplina.

Fondata nel 2008, Volleyrò Casal de’ Pazzi rappresenta un punto di riferimento nel panorama della pallavolo giovanile femminile, grazie a una lunga tradizione nella formazione di talenti e a un modello educativo che guarda alla crescita delle ragazze nella loro completezza. La scelta di integrare Athletics Mind nel proprio percorso formativo conferma questa filosofia, ampliando le opportunità di supporto offerte alle atlete e consolidando un approccio che mette al centro la persona prima ancora della performance. Athletics Mind e Volleyrò condividono l'obiettivo di accompagnare le nuove generazioni verso un modo più consapevole e completo di vivere lo sport, in cui la crescita atletica proceda di pari passo con l'equilibrio mentale, la fiducia in sé stesse e il benessere individuale. Una visione che riconosce come dietro ogni atleta ci sia una persona, dietro ogni talento un potenziale da esprimere e dietro ogni traguardo una mente capace di crederci. È qui che il mindset incontra il talento: Where Mindset Meets Talent. Athletics Mind x Volleyrò.