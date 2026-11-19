Rita Pavone ne “La partita di Pallone” (1962), intonava “Perché? Perche? La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone…”. Era quello un tempo lontano, si giocava la schedina a ricalco, si sognava lo scudetto o la Coppa dei Campioni, ma era tutto molto meno sofisticato. De Coubertin aveva insegnato come le Olimpiadi moderne e le discipline sportive fossero un modo di concepire il mondo, prima del miraggio di una medaglia, prima di ogni eccesso di supremazia. Nelle tradizioni e nel costume dei popoli molto è cambiato da allora, ma quello di cui parleremo è altro perché, come indicava Luigi Pirandello nel saggio “L’umorismo” (1920), la vita in ogni sua espressione e dunque anche quella dello sport, che lo si pratichi o lo si guardi, racconta di un umanesimo del riso, del pianto, del riscatto, cioè delle attitudini umane e del trionfo e della sconfitta e soprattutto di come queste siano facce «della stessa medaglia», per usare le parole di Kipling. La domanda quando si pensi seriamente alla applicazione allo sport di queste congetture, che scongiuri idolatria ed eccessi, è l’ironia su se stessi e il mondo. Ironia che ricaccia idea della guerra. Lo sport come ogni applicazione e attitudine umana va oltre il prendersi ed essere presi troppo sul serio. Si dirà che c’è professionismo, grandi affari e denari. Ed ecco allora che vogliamo tornare ad alcune pagine della storia della televisione e del cinema e del teatro per riderci sopra, per celebrare con leggerezza l’impresa sportiva.

È capitato a ciascuno di noi, di guardare e ascoltare un siparietto televisivo di sport, penso allo spasso dei programmi della Gialappa’s Band, che hanno contribuito a cambiare modo di raccontare lo sport in tv, ma anche quello della carta stampata, in taluni casi condizionando alcuni dei nostri grandi talenti comici e persino dei nostri “imitatori”: ricordo Noschese, Goggi, Sabani e poi l’amico Butinar. Teocoli è anzitutto grande comico e ottimo attore, esilarante nei panni di Galliani o in quelli di Prisco o Felice Caccamo e molti lo ricordano per quelle gag. È capitato che le star dello sport poste sotto i riflettori come mai prima siano divenute “maschere” loro malgrado. Ricordo Aldo, Giovanni e Giacomo e come abbiano fatto della passione sportiva materia di improvvisazioni formidabili, in cui anche l’appassionato, magari travolto dalle sconfitte della squadra del cuore, diveniva protagonista di sketch memorabili. Quanto si ride ancora rivedendo “Totò al giro d’Italia” o alla tivvù Bramieri che faceva dei telegiornali sportivi esilaranti, posti in caricatura, con qualche cadenza longobarda, come amava detto il grande Brera. Scendendo a Roma penso ai fratelli Carotenuto e al mitico Alberto Sordi, che giunse persino a dare inquadratura, in un suo film, alla tessera di abbonato della sua squadra del cuore, la Roma, presentata allo sportello di un addetto aeroportuale quale documento di identità. Billi e Riva al Musichiere riuscirono a far cantare assieme Gino Bartali e Fausto Coppi. Giudicate voi se è poco! A Totò il grande Lello Bersani chiese espressamente se «il racconto dello sport potesse confondersi e fondersi con la vita» e il Principe della risata rispose semplicemente: «Lo sport è vita», battuta divenuta slogan e titolazione di molte cerimonie e manifestazioni sportive. Il cinema ha dato anche Premi Oscar a pellicole ispirate allo sport: si pensi a “Lassù qualcuno mi ama” con un mitico Paul Newman o a “Toro Scatenato” con Robert De Niro o al Rocky Balboa di Sylvester Stallone o ancora a Warren Betty “giocatore redivivo” in “Il paradiso può attendere”. Così i temi del sogno e dell’agonismo, del tifo e della etica dello sport, si traducono filosofia tra vizi e virtù della competizione popolare ma prima ancora della natura umana. Come non tornare al “Peppe er Pantera”di Vittorio Gassman de “I soliti ignoti”e all’alibi di una partita allo Stadio Olimpico, che riportava a memoria in commissariato l’articolo e le fasi salienti di una partita a cui il ladro non aveva mai assistito. E come non riprendere le visioni fantozziane della mitica partita di tennis, col povero ragionier Filini nella nebbia, al grido: “Batti lei…“ con tra le mani racchette anni Venti. Nel “Secondo tragico Fantozzi” tornano i giocatori di calcio e lo sprofondare nel fango, colpiti al capo da un pesantissimo “pallone” di stringhe di cuoio con la apparizione di San Pietro, a sancire la fine delle ostilità. Paolo Villaggio, mi diceva confidenzialmente a Verona, dove lo conobbi, che adorava lo sport, «ma sono stato ritenuto inesorabilmente negato sin da bambino a tutte le discipline cui aspirassi». E quell’unico sci che alle prime luci dell’alba scende poetico sulla neve di Cortina un po’ spiega il legame indissolubile tra vis comica, impresa sportiva e ambizioni mancate. Insisto allora, dal divano, nel guardare il bianco e nero dello sketch di Bramieri, dedicato al telegiornale sportivo e alla “febbre del tifo” e poi cerco sul web da “I mostri” di recuperare i due camei impeccabili di Ugo Tognazzi, procuratore che riesce a convincere l’ex boxeur Gassman, divenuto oste, per una ultima sfida con allettante ingaggio. Sul ring l’ultima sfida sarà davvero ultima….Si ride fino alle lacrime con l’oste distrutto dai pugni dell’avversario, per farsi seri dinnanzi all’ultima inquadratura con Gassman con tra le dita un palloncino ad elio malinconicamente adagiato su una sedia a rotelle, perché lo sport come la vita è riso, gioia sfrenata esibizione e dissipazione di sé e del tempo che passa.

*regista, autore, attore