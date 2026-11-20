La festa del taekwondo azzurro conquista la Capitale. Nella cornice del Palazzetto dello Sport si è svolta la prima edizione dei The Finals - Campionati Italiani Assoluti , dove i migliori atleti e le migliori atlete del Paese si sono sfidati per i titoli italiani assoluti. Una giornata che ha testimoniato il livello raggiunto dal taekwondo olimpico tricolore, con 125 atleti e 66 ASD in gara nel corso di una lunga ed emozionante giornata di combattimenti. Il pubblico ha riempito gli spalti fino all'ultimo incontro, con la presenza eccezionale di oltre 300 bambini e bambine provenienti da cinque istituti scolastici, tra licei scientifici e scuole paritarie. Gli alunni hanno seguito con entusiasmo i combattimenti e hanno assistito all'esibizione spettacolare del Ciao Team, la squadra di taekwondo freestyle della FITA.

16 le medaglie d'oro assegnate

Sono state 16 le medaglie d'oro assegnate, 8 maschili e 8 femminili. Il titolo dei -68 kg è andato a Dennis Baretta, del Centro Sportivo Carabinieri. «Gareggiare e vincere a Roma per me ha sempre un sapore speciale», ha commentato l'azzurro. «È stato il perfetto coronamento di una giornata che ci ha permesso di mostrare al pubblico la bellezza del nostro sport». Nei -67 kg si è imposta Sofia Frassica, vicecampionessa mondiale junior. «Non mi capita spesso di emozionarmi per una gara in Italia come è accaduto oggi. Sono fiera di come ho combattuto e devo ringraziare molto la nazionale italiana, che negli ultimi mesi mi sta dando una grande mano», ha raccontato la giovane atleta pugliese. «Mi rendo conto che grazie agli allenamenti con lo staff tecnico sto migliorando ogni giorno. Ringrazio anche la mia palestra. Questa vittoria per me non è un punto di arrivo, ma l'inizio del percorso verso i prossimi impegni». «Nel sessantesimo anno del Taekwondo in italia, l'evento di oggi conferma che questa è una stagione speciale per il nostro sport», ha dichiarato il Presidente della FITA Angelo Cito. «A Roma i migliori atleti d'Italia hanno dimostrato la crescita costante del movimento, anche grazie al nuovo regolamento che abbiamo adottato. Siamo soddisfatti della risposta del pubblico, con una partecipazione straordinaria. Ora ci aspetta il Grand Prix Final in Kazakistan della prossima settimana».



Questi i campioni d'Italia 2026:



Maschile: Filippo Maria Lampis -54 kg (Scuola Taekwondo Genova ASD), Gaetano Cirivello -58 kg (ASD Taekwondo Sport Academy), Teodoro Del Vecchio -63 kg (G.S. Vigili del Fuoco Fiamme Rosse), Dennis Baretta -68 kg (Centro Sportivo Carabinieri), Davide Lupo -74 kg (ASD New Marzial Mesagne), Angelo Mangione -80 kg (Gruppo Taekwondo Fiamme Gialle), Emanuele Vittorio Maturo -87 kg (Squadra Mediterranea), Mattia Molin +87 kg (Gruppo Taekwondo Fiamme Gialle).



Femminile: Elisa Bertagnin -46 kg (G.S. Fiamme Oro Nettuno), Giulia Galiero -49 kg (G.S. Fiamme Oro Nettuno), Elisa Al Halwani -53 kg (Libertas Taekwondo Club Jesi), Anna Frassica -57 kg (G.S. Fiamme Oro Nettuno), Lucia Pezzolla -62 kg (ASD Centro Taekwondo Pezzolla), Sofia Frassica -67 kg (ASD New Marzial Mesagne), Natalia D'Angelo -73 kg (G.S. Fiamme Oro Nettuno), Giulia Senesi +73 kg (ASD Taekwondo Fenice).