Roma, 25 novembre 2026 - Venti atleti, tre discipline e l'obiettivo di confermarsi protagonisti sulla scena internazionale. L'Italia si prepara alle Winter Deaflympics 2027 , i Giochi invernali per atleti sordi in programma dal 15 al 24 gennaio a Innsbruck, Seefeld e in altre località del Tirolo austriaco. La delegazione azzurra è stata presentata questa mattina a Roma, presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico, alla presenza del presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e del vicepresidente della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), Giuseppe Pignataro. Saranno 48 i componenti della spedizione italiana, tra cui 20 atleti e 28 tra tecnici, dirigenti e staff di supporto, coordinati dal capodelegazione Fabio Gelsomini. Gli azzurri saranno impegnati in tre delle sette discipline in programma : sci alpino, con 4 atleti che gareggeranno in 5 specialità, snowboard, con 2 atleti in 3 specialità, e futsal maschile, con una squadra composta da 14 giocatori. Organizzate sotto l’egida dell'International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), le Winter Deaflympics rappresentano il principale appuntamento internazionale degli sport invernali per atleti sordi. L'edizione del 2027, la ventunesima della storia, vedrà la partecipazione di 850 atleti provenienti da 43 Paesi e segnerà un ritorno alle origini: proprio a Seefeld, nel 1949, si disputarono i primi Giochi invernali per atleti sordi.

Le parole di De Sanctis e Paria

«La partecipazione dell’Italia alle Winter Deaflympics 2027 rappresenta un appuntamento di grande importanza per tutto il movimento paralimpico italiano. Le Deaflympics sono una manifestazione di assoluto prestigio internazionale, che offre agli atleti sordi l’opportunità di esprimere il proprio talento, la propria preparazione e la propria determinazione su un palcoscenico mondiale. Gli atleti sordi sono portabandiera di un mondo, quello della sordità, complesso e affascinante, ricco di potenzialità e talenti, in nulla diverso da quello che popola e anima, ogni quattro anni, le Paralimpiadi», ha dichiarato il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis. «Come Comitato Italiano Paralimpico siamo orgogliosi di accompagnare la delegazione azzurra in questo percorso e di sostenere la Federazione Sport Sordi Italia nel lavoro che sta portando avanti. Il mio auspicio è che, anche a livello internazionale, gli atleti sordi possano un giorno far parte dei Giochi Paralimpici. Sarebbe un passaggio importante verso un movimento paralimpico sempre più rappresentativo delle diverse realtà sportive e delle tante storie che lo compongono. Ai nostri atleti, ai tecnici e a tutto lo staff rivolgo un grande in bocca al lupo: rappresentare il Paese in una competizione internazionale è sempre una responsabilità importante, ma soprattutto un motivo di grande orgoglio», ha aggiunto De Sanctis. «Le Winter Deaflympics rappresentano un appuntamento di grande importanza per la nostra Federazione e per tutto il movimento sportivo dei sordi. Ringrazio il presidente De Sanctis per il suo imprescindibile supporto. Partiamo per l'Austria con una delegazione competitiva, consapevoli del valore dei nostri atleti e del lavoro svolto per arrivare preparati a questo appuntamento. L'obiettivo è rappresentare al meglio l'Italia, dentro e fuori dal campo di gara», ha dichiarato il presidente della FSSI, Federico Paria.

L'emozione di Loranzi e Lucchese

Nel corso della presentazione, il presidente De Sanctis ha consegnato il Tricolore al portabandiera Luca Loranzi, che sfilerà con la bandiera italiana durante la cerimonia di apertura dei Giochi. Per la prima volta nella storia delle Deaflympics, inoltre, sulle divise della squadra azzurra sarà presente anche il logo del Comitato Italiano Paralimpico. Lo sciatore alpino, classe 2007, è uno dei talenti più promettenti dello sport italiano per sordi. Loranzi è stato infatti il primo atleta sordo a entrare nei Gruppi Sportivi Militari, vestendo i colori delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e nell’edizione delle Winter Deaflympics di Erzurum 2024 ha conquistato tre medaglie. «Portare il Tricolore alle Deaflympics sarà un'emozione speciale. È il riconoscimento di un percorso fatto di sacrifici, impegno e passione. Arrivo a questo appuntamento con tanta voglia di dare il massimo e rendere orgogliosa tutta la delegazione italiana», ha detto il portabandiera azzurro. Nello sci alpino, oltre a Loranzi, per l’Italia saranno in gara Mirco Balduzzi, Gabriele Calcaterra e Gaia Vaudano. Nello snowboard toccherà invece a Federico Orlando e Federica Vuillermin. A presentarsi alle Winter Deaflympics con ambizioni importanti sarà anche la Nazionale italiana di futsal maschile, reduce da due podi consecutivi nelle principali competizioni internazionali: il bronzo ai Mondiali di Montesilvano 2025 e l'argento agli Europei di Poreč 2026. «Indossare la maglia azzurra è sempre un grande orgoglio, ancora di più in una manifestazione come le Deaflympics. Siamo un gruppo unito, con tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Daremo tutto in campo per rappresentare al meglio l'Italia», ha dichiarato il capitano Italo Aldo Lucchese.