TORINO - Per gli appassionati di freccette l’inverno su Daznha un suono unico e inconfondibile: il celebre “ONE HUNDRED AND EIGHTY!” che rimbomba nella leggendaria cornice di Ally Pally. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, l'attesissimo Paddy Power World Darts Championship 2026/2027 torna su Dazne per la prima volta, tutte le sessioni in programma fino al 30 dicembre saranno visibili anche in modalità gratuita sulla piattaforma. L’intera competizione, inoltre, sarà trasmessa anche nei locali aperti al pubblico, come bar e ristoranti, grazie all'offerta Daznfor Business.

Si parte venerdì 11 dicembre 2026, dando il via a un lungo percorso che, dopo la pausa natalizia (dal 24 al 26 dicembre), entrerà nel vivo con le serate di fine anno e la fase decisiva tra quarti e semifinali, fino alla finalissima di domenica 3 gennaio 2027, quando verrà incoronato il nuovo campione del mondo: oltre tre settimane di grande spettacolo su Dazn accompagneranno gli appassionati di darts durante tutto il periodo delle festività natalizie. Lo scenario è quello di sempre, l’Alexandra Palace di Londra, ma con una novità che si vedrà già dalla prima serata: il Mondiale lascia la West Hall, che lo ha ospitato per 19 anni, e si sposta nella Great Hall, un salone più grande e pronto a ospitare un torneo che continua a crescere. In palio per chi alzerà il trofeo, un milione di sterline.

Il protagonista da battere ha un nome e un cognome, Luke Littler (forte del secondo titolo mondiale conquistato con un netto 7-1 sull’olandese Gian van Veen), che a gennaio punta al tris. Sulla carta è il favorito, ma in un tabellone da 128 giocatori dove si parte tutti dal primo turno, teste di serie comprese, basta una serata storta per vedere sfumare il sogno. E gli avversari pronti ad approfittarne arrivano da ogni angolo del mondo: dal Giappone alle Filippine, dagli Stati Uniti al Canada, dall’Argentina all’Oceania, e per la prima volta l’Africa avrà due posti garantiti. È questo mosaico a rendere il tabellone così imprevedibile e a raccontare uno sport ormai senza confini. Anche quelli di genere: tra gli sfidanti ci saranno anche le giocatrici al vertice del circuito femminile, tra cui Beau Greaves, numero uno della classifica della Women’s Series, e Lisa Ashton, seconda alle sue spalle. Ad accompagnare ogni freccia scoccata verso il bersaglio, come da tradizione, saranno le voci di Giordano Reale, Giorgio Basile e Dario Mastroianni: tutte le sessioni del torneo saranno infatti disponibili con il commento in italiano, per un totale di oltre 120 ore di live streaming con telecronaca dedicata. Un racconto che accompagnerà gli appassionati tra check-out impossibili e walk-on elettrizzanti da stadio, per vivere un torneo che è anche, e soprattutto, una grande festa.

COME SEGUIRE IL MONDIALE DI FRECCETTE SU DAZN.

Quest'anno saranno ancora di più le persone che potranno vivere l'atmosfera unica di Ally Pally: tutte le sessioni in programma fino al 30 di dicembre saranno, infatti, disponibili gratuitamente su Dazn anche per i non abbonati. Per seguirle, basterà accedere a dazn.com/home, selezionare uno dei contenuti free disponibili in home page e completare la registrazione gratuita inserendo e-mail, nome e cognome. Inoltre, per vivere il torneo nella sua dimensione più autentica e coinvolgente, il Mondiale potrà essere seguito anche nei locali aperti al pubblico, come bar e ristoranti, aderenti all’offerta Dazn for Business, portando l'energia e l'atmosfera di Ally Pally ancora più vicino agli appassionati.