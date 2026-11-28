Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del wrestling. La WWE ha annunciato la morte di Bronson Reed , wrestler australiano di 38 anni, conosciuto all'anagrafe come Jermaine Haley. La federazione ha spiegato che il decesso è avvenuto in seguito a complicazioni mediche, senza però rendere noti ulteriori particolari.

L'infortunio durante il match con Oba Femi

L'ultima apparizione sul ring di Reed risale al 7 novembre, quando l'australiano aveva affrontato Oba Femi in occasione di Crown Jewel a Riyadh. Come riferito dalla CNN, secondo diverse ricostruzioni il wrestler avrebbe riportato la frattura di più costole e una lacerazione a un rene, infortuni che lo avrebbero costretto a prolungare la permanenza in Arabia Saudita per ricevere le cure necessarie. Al momento non è stato chiarito se le complicazioni mediche che hanno portato alla morte siano direttamente riconducibili a quell'episodio.

Il ricordo della federazione

Nel comunicato con cui ha annunciato la scomparsa, la WWE ha voluto ricordare soprattutto le qualità umane di Haley: "La WWE annuncia con profondo dolore la scomparsa di Jermaine Haley, noto anche come Bronson Reed, avvenuta oggi all'età di 38 anni a causa di complicazioni mediche. Jermaine era una figura leggendaria nella WWE, ma soprattutto era una persona straordinaria, un padre di famiglia devoto e un collega amatissimo. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la famiglia di Jermaine, inclusa la moglie incinta, Paige, la loro figlia, così come ai suoi amici, colleghi e fan".

Dalla conquista del titolo a NXT al ritorno in WWE

Bronson Reed aveva iniziato la sua avventura nella federazione di Stamford nel 2019, mettendosi in evidenza a NXT e conquistando il titolo nordamericano. Dopo aver lasciato la compagnia nel 2021, era tornato in WWE l'anno successivo, affermandosi come uno degli interpreti più riconoscibili della categoria dei pesi massimi. La sua morte rappresenta un nuovo doloroso colpo per il wrestling internazionale, già segnato lo scorso settembre dalla scomparsa di PAC, avvenuta all'età di 40 anni.