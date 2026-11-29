Prima Federica, poi Marc e tutto in quarantotto ore . 25 novembre, post di 30 secondi sul profilo Instagram @federicabrignone: "Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo, ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica. È stata sicuramente una scelta molto difficile , ma nonostante io abbia fatto di tutto per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un'ultima volta per salutare questo mondo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando". 27 novembre, ecco Marquez, cinque giorni dopo avere vinto il decimo titolo mondiale. Per annunciare l'addio, sceglie la modalità Love Actually, scena dei cartelli, quando Mark (Andrew Lincoln) , alla vigilia di Natale si presenta sotto casa di Julie (Keira Knightley, fresca sposa del suo migliore amico e, senza proferire parola, le mostra una serie di cartelli scritti di proprio pugno confessando di amarla. La quarta iscrizione di Marquez arriva dritta al cuore della sorpresa: " This will be my last race in MotoGP ". E non solo "perché è Natale e a Natale si dice la verità": oggi entriamo in Avvento.

La regina dello sci

Federica ha 36 anni, è la Regina dello sci (com'è difficile parlarne al passato prossimo, anche se ci dovremo abituare). Confessa: la mia martoriata tibia ha il profilo di una montagna. Ricorda le operazioni, i ferri, le placche, le fitte lancinanti che l'hanno quotidianamente flagellata da quel maledetto 3 aprile 2025 a Moena. Avverte: non voglio zoppicare per tutta la vita. Contrariamente a molti Grandi dello sport, che tutto hanno vinto e molto tempo hanno trascorso nella solitudine dei numeri uno, è lei a decidere di chiudere, un minuto prima e non un minuto dopo. I due ori straordinari di Milano Cortina sono le ultime due medaglie al valore e al dolore. La grandezza di Brignone non risiede soltanto nella sua riluccicante bacheca: è sublimata dalla sua , sicuramente meno apprezzata dai tifosi che agognano sempre la vittoria, qualunque sia il costo, qualunque sia il prezzo che debba pagare chi la conquista. Invece no. Nessun trionfo è più importante della propria vita, della propria salute.

L'addio di Marquez

Lo pensa anche Marquez: "Ho sofferto molto, non sapevo che mi sarei dovuto sottoporre a un'altra operazione. Ho cominciato a sentire paura. Dopo l’Indonesia, ho avuto di nuovo la diplopia e la stessa cosa è successa a Le Mans. È durata solo poche ore, ma c’è stata". In termini medici, la diplopia è la visione doppia di un unico oggetto. Marc, al contrario, ha visto chiaro sul suo presente e sul suo futuro prendendo la decisione di ritirarsi, anche a costo di rinunciare al multimilionario contratto con la Ducati. E ieri, a Valencia, deve avere pensato che fosse un segno del destino la sua moto andata a fuoco prima della Sprint. Diceva Oscar Wilde: "Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste". Brignone e Marquez preferiscono vivere.