Golden Gala, Crippa realizza il record italiano nei 3000 metri

ROMA - Yeman Crippa (Fiamme Oro) completa il 'triplete' di record italiani nel mezzofondo, diventando il dominatore incontrastato dei 3000 metri dopo essersi impadronito dei primati dei 5000 (a Ostrava la settimana scorsa) e dei 10.000 (a Doha nella finale mondiale). Lo Stadio Olimpico pieno sarebbe impazzito per il 7:38.27 del fuoriclasse trentino allenato da Massimo Pegoretti, che al Golden Gala sfila a Gennaro Di Napoli il primato nazionale dopo ventiquattro anni (era datato 1996 il 7:39.54). Crippa lotta contro i più forti mantenendoli a vista, non strappa, prova giusto un filo a ricucire sul treno dei migliori tre, a tre giri dal termine, ma poi decide di non forzare e di proseguire in solitaria il proprio attacco. Piovono record per i primi tre della classe: l'ugandese Jacob Kiplimo al mondiale stagionale e al primato della Diamond (7:26.64), Jakob Ingebrigtsen al primato norvegese (7:27.05) e vicino al primato europeo, l'australiano Stewart McSweyn al record di Oceania

Crippa: "Sto cambiando come atleta

"Ci tenevo a fare questo 3.000, ho insistito per avere la mia gara qui a Roma - ha spiegato Crippa ai microfoni della Rai - E' stata una bella sfida, io ho fatto il mio e sono riuscito a conquistare questo record italiano. Sto facendo una bella stagione nonostante tutto, sono contentissimo per come sto gareggiando: a parte i record, vedo che sto cambiando come atleta e mi sto avvicinando sempre più agli obiettivi futuri. In cosa sono cambiato? Carattere, tenacia, maggiore consapevolezza delle mie forze, non mi faccio impaurire e provo a fare sempre la mia gara".