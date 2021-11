Record pazzesco in Usa: corre i 100 metri a 105 anni!

HAMMOND (Louisiana) - Nel mondo dello sport si abusa spesso di questa frase, ma per la signora Julia "Hurricane" Hawkins "l'età veramente non è altro che un numero". A 105 anni, infatti, sabato 6 novembre la simpatica e arzilla vecchietta ha stabilito un nuovo record mondiale e statunitense sulla corsa dei 100 metri, ai Senior Games di Hammond.

A 105 anni corre i 100 metri

Nata in Louisiana, Julia è diventata la prima donna e la prima americana a stabilire un record mondiale di atletica leggera nella categoria di età +105. Si è preparata a lungo per questo obiettivo e alla fine il suo tempo al cronometro è stato di 1:02:95. Queste le parole della Hawkins quando le è stato domandato come si sentisse dopo la gara: "Meravigliosio, sono così felice".