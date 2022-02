Jacobs, incontro con Gualtieri per ripetere a Roma la finale olimpica

ROMA - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha incontrato Marcell Jacobs ed ha poi condiviso le sue parole e una foto insieme al campione olimpico dei 100 metri tramite Twitter: "Un vero piacere ospitare in Campidoglio Marcell Jacobs, cittadino romano ormai acquisito. Siamo al lavoro per realizzare la sua bellissima idea di ripetere la finale olimpica dei 100m nell'area dei Fori Imperiali. Uno straordinario evento per Roma anche in vista di Expo2030". Jacobs dopo i successi a Berlino (6.51) e Lodz (6.49 a due centesimi dal suo primato italiano) tornerà di nuovo in pista nei 60 metri nella serata di giovedì a Liévin, in Francia, per avvicinarsi al meglio agli Europei indoor di Torun.