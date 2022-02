Jacobs, in Francia la prima super sfida contro Baker

Il primo faccia a faccia con un velocista americano tra i top mondiali. La prima super sfida. Ora è ufficiale: giovedì 17 febbraio a Lievin (Francia) Marcell Jacobs incontrerà Ronnie Baker, sprinter statunitense tra i più quotati del pianeta. Si tratta del terzo atleta più veloce di sempre sulla distanza dei 60 indoor grazie al missile da 6.40 lanciato nel 2018 ad Albuquerque, poco prima di conquistare il bronzo mondiale indoor a Birmingham. Baker è uno dei protagonisti della finale olimpica di Tokyo nei 100 (quinto in 9.95), dominata dal fuoriclasse delle Fiamme Oro con il record europeo di 9.80, e si è imbattuto nell'azzurro anche nella precedente semifinale, due ore prima, quando ha superato per un centesimo l'azzurro (9.83 a 9.84). Poco prima delle Olimpiadi, le strade di Jacobs e Baker si erano già incrociate due volte, in Diamond League, entrambe a favore all'americano, a Stoccolma e Montecarlo, ma con tempi per l'azzurro che promettevano bene in vista dei Giochi Olimpici (10.05 e 9.99). I due si sono già incontrati in passato anche nei 60 indoor di Lievin, nell'edizione del 2020: successo in 6.44 per il 28enne del Kentucky, sesta piazza per Jacobs in 6.63. Ma neanche a dirlo, ventiquattro mesi dopo è tutto cambiato.