Atletica, Jacobs vince i 60 metri a Lievin: "Voglio il Mondiale"

ROMA - Marcell Jacobs ha vinto la gara dei 60 metri a Lievin. Il suo tempo di 6.51 è stato poi 'corretto' in 6.50. Al secondo posto l'americano Charleston in 6.52. Quella di questa sera in Francia per Jacobs è stata la terza vittoria in altrettante gare, tutte sui 60 metri indoor, disputate nel 2022, quando è tornato all'attività dopo i trionfi ai Giochi di Tokyo. Chiude il podio Hall, mentre Baker chiude solo in quinta piazza, preceduto anche da Omanyala. Tra dieci giorni, Jacobs sarà ad Ancona, agli Assoluti indoor, per la prima uscita in Italia dopo gli ori olimpici nei 100 e nella 4x100. In finale il re di Tokyo sfiora lo stagionale di un centesimo e si conferma su tempi eccellenti quando manca ancora un mese all'appuntamento clou dei Mondiali indoor di Belgrado (19 marzo).