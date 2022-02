Doping, caso Ujah: revocato l'argento della Gran Bretagna a Tokyo 2020

Il Tas di Losanna ha squalificato la staffetta 4x100 della Gran Bretagna, revocando la medaglia d'argento nella storica gara vinta dall'Italia di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu il 6 agosto 2021. La decisione è stata presa in seguito alla positività al doping del primo frazionista, Chijindu Ujah. Cambierà, quindi, il podio della gara: il Canada si prende l'argento e la Cina, giunta quarta, sale al terzo posto conquistando il bronzo. "Vorrei scusarmi con i compagni - ha dichiarato il velocista britannico -, ho assunto sostanze contaminate in modo inconsapevole e me ne pentirò per sempre".