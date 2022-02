Atletica, Okagbare squalificata per doping: 10 anni di stop

La velocista nigeriana Blessing Okagbare è stata squalificata per 10 anni per aver fatto parte di un "regime di doping organizzato" prima delle Olimpiadi di Tokyo, ha detto venerdì l'Unità di integrità atletica (Aiu). L'ex medaglia d'argento mondiale è stata inizialmente sospesa a luglio, poco prima di correre nelle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi. Okagbare è risultata positiva all'Epo a giugno, oltre a un altro test fallito per l'ormone della crescita umano in Slovacchia a luglio. Un divieto di cinque anni è stato imposto dall'Aiu per la presenza e l'uso di molteplici sostanze vietate e la sospensione è stata raddoppiata per il suo rifiuto di collaborare alle indagini. "Un divieto di 10 anni è un messaggio forte contro i tentativi intenzionali e coordinati di imbrogliare ai massimi livelli del nostro sport", ha detto il capo dell'Aiu, Brett Clothier.