Dlodlo squalificato, titolo mondiale in vista per la 4x100 azzurra

TORINO - Oro in vista per l'atletica azzurra, che potrebbe aggiungere presto una medaglia al suo 2021 da record. Il Sudafrica rischia di infatti di perdere il primo posto conquistato con la 4x100 ai Mondiali di staffette che si sono svolti lo scorso maggio a Chorzow, in Polonia. Il 22enne velocista Thando Dlodlo è stato squalificato per 30 mesi dall'Agenzia antidoping sudafricana, che ha confermato la sanzione sul suo sito web. Dlodlo è risultato positivo al testosterone, l'ormone naturale che può essere utilizzato anche come steroide anabolizzante. Il campione in questione è stato raccolto nel corso dei campionati nazionali sudafricani disputati lo scorso aprile. L'eventuale squalifica della staffetta sudafricana (non c'è ancora alcun comunicato da parte della federazione internazionale) garantirebbe all'Italia l'assegnazione a posteriori del titolo iridato. Il quartetto azzurro composto da Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Filippo Desalu e Davide Manenti, si piazzò infatti secondo con il tempo di 39"21 alle spalle del Sudafrica (38"71). Dlodlo, che aveva corso la prima frazione, ha un record personale di 10"08 nei 100 metri e 20"41 nei 200 ma non venne selezionato per i Giochi di Tokyo e non corre in un evento riconosciuto da World Athletics dal 29 giugno scorso. Per l'Italia sarebbe un secondo storico oro nella staffetta veloce dopo quello conquistato alle ultime Olimpiadi.