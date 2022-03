Crisi Ucraina, campionessa di atletica in rifugio a Grosseto

Hanna Kasyanova, atleta ucraina campionessa del mondo 2013 di eptathlon, si è rifugiata a Grosseto dalla guerra, dopo essere passata in Bratislava. A margine di una conferenza stampa a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, Hanna ha detto: "Sono scappata dalla guerra in Ucraina e sono arrivata a Bratislava in attesa che quello che succede nel mio paese finisca il prima possibile. Ho tanti amici in Italia che seguivano la mia situazione e che mi hanno chiedono sempre come potessero aiutarmi. Li ho raggiunti ma non volevo disturbare e stare senza fare nulla, e quando Alfio Giomi mi ha detto che potevo essere utile qui, ho deciso di restare anche se non so per quanto tempo. Fino a che avrò gare starò qui e mi renderò utile. Non so come ringraziare tutti". "Ho vissuto quattro anni a Firenze, ho tanti amici, e sono loro che mi hanno proposto di partecipare al prossimo meeting 'Multistars' a Grosseto - ha concluso Kasyanova -. Silvia Salis mi ha aiutato a comprare i biglietti per venire qui. Noi vogliamo raccontare che quello chesta accadendo in Ucraina è una situazione terribile ma in Italia ho una famiglia che mi sta aiutando".