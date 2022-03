Ucraina, oro mondiale indoor nel salto in alto per Mahuchikh

L'ucraina Yaroslava Mahuchikh si è laureata campionessa del mondo indoor nel salto in alto. Mahuchikh (20 anni), che ha dovuto lasciare l' Ucraina in condizioni molto complicate per andare in Serbia , ha vinto il suo primo oro iridato in carriera. Con un salto di 2,02 m, ha battuto l'australiana Eleanor Patterson (2,00 m) e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya (1,98 m). Alla vigilia della rassegna iridata l'atleta ucraina, talento di Dnipro, aveva fatto una promessa: puntare al titolo iridato per dedicarlo al suo popolo, martoriato dalla guerra.

Le parole della Mahuchikh

Appena avuta la certezza di aver vinto la gara, Mahuchikh si è drappeggiata con una bandiera del suo paese tra gli applausi del pubblico. Prima dell'inizio dei Mondiali Indoor, Mahuchikh aveva parlato del suo viaggio per arrivare a Belgrado e "dell'incubo" vissuto per l'attacco dell'esercito russo contro l'Ucraina. "Ci sono voluti più di tre giorni per arrivare qui, un viaggio stressante. Centinaia di telefonate, numerosi cambi di direzione, esplosioni, incendi e sirene dei raid aerei. Mi piacerebbe pensare che non sia un incubo, ma è la realtà nel mio paese. È la realtà della guerra", ha detto al sito web della Federazione europea di atletica leggera. "Abbiamo lasciato la nostra città di Dnipro tre settimane fa, appena è scoppiato il conflitto, per stabilirci in un piccolo villaggio non lontano da casa nostra. Nessuno pensava di allenarsi in quel momento perché eravamo costretti a passare giorni in cantina seguendo minuto per minuto le notizie di Kiev, Sumy e Kharkiv".