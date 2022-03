Mondiali indoor, bronzo per Tamberi nel salto in alto

BELGRADO (SERBIA) - Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. Il campione olimpico del salto in alto ha conquistato il bronzo con la misura di 2,31 ex aequo con il neozelandese Kerr, nella prima gara dell'anno, senza aver preparato l'evento in maniera specifica ma soltanto come tappa di passaggio verso i Mondiali all'aperto di Eugene in luglio. L'oro è del coreano Sanghyeok Woo con 2,34, l'argento va allo svizzero Loic Gasch con 2,31, l'azzurro è invece terzo con la stessa misura ottenuta al secondo tentativo ma è determinante l'errore in più a 2,24.