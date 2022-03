Atletica, Tortu: "Dybala? Spero ancora che resti alla Juve"

ROMA - "Dybala? Ancora spero che non vada via, mi mancherà tantissimo. Spero che possa cambiare idea e rimanere, anche se poi la squadra va avanti con o senza singoli. Spero però che resti, Paulo rimani a Torino". É l'appello del tifoso bianconero Filippo Tortu, campione olimpico a Tokyo con la 4X100. Lo sprinter azzurro era anche all'Allianz Stadium in occasione dello 0-3 col Villarreal in Champions: "Allo stadio metabolizzo meglio ma da tifoso fa sempre male - confessa ai microfoni di Sky - Adesso vediamo di fare meglio nel finale di stagione: la squadra, dopo un avvio complicato, ha dato un ottimo segnale per l'anno prossimo ma anche per quest'anno, che non è ancora finito".