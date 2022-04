Atletica, Marcell Jacobs in nomination come atleta europeo del mese

Lo strepitoso oro mondiale indoor di Belgrado con il primato europeo dei 60 (6"41) ha trascinato Marcell Jacobs in nomination nel periodico sondaggio della European Athletics sull'Atleta Europeo del Mese. Lo sprinter azzurro, due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi Tokyo 2020 (100 e 4x100) è nel quartetto di lusso del mese di marzo, insieme ad altri tre ori mondiali al coperto, lo svedese primatista del mondo del salto con l'asta Armand Duplantis, il lunghista greco Miltiadis Tentoglou e l'ottocentista spagnolo Mariano Garcia. Per Jacobs si tratta dell'ennesima candidatura in questo sondaggio, già vinto nel marzo 2021 in seguito all'oro agli Euroindoor di Torun: chiunque può esprimere la sua preferenza commentando con il suo cognome (#Jacobs) nei post pubblicati sui profili social (Facebook, Twitter e Instagram) di European Athletics. Le votazioni si chiuderanno alle ore 12 di venerdì 8 aprile.