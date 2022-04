Maratona di Boston, sicurezza rafforzata dopo l'attentato a New York

BOSTON (Stati Uniti) - Massima attenzione alla sicurezza, da parte delle forze dell'ordine, in occasione della maratona di Boston, che torna oggi, nella tradizionale data di metà aprile, dopo l'annullamento nel 2020 a causa del Covid e il posticipo a ottobre dello scorso anno. Per l'edizione 2022, a nove anni dall'attentato in cui tre persone furono uccise e altre 260 ferite, le autorità della città hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza in seguito all'attacco nella metropolitana di New York della settimana scorsa.