Stano, che rientro! Trionfa nella 35km a Dudince

Il graffio di Massimo Stano. Un ritorno da campione. L’oro olimpico, al debutto stagionale, trionfa a Dudince (Slovacchia) e si qualifica per i Mondiali di Eugene nella 35 km di marcia: nella classicissima Dudinska50 in Slovacchia detta legge con il tempo di 2h29:09 sulla nuova distanza internazionale che farà il debutto iridato a luglio in Oregon e scende ampiamente sotto le 2h33:00 richieste, offrendo peraltro una splendida dimostrazione di forma in vista di una stagione ricca di impegni. L’azzurro delle Fiamme Oro, meraviglioso protagonista delle Olimpiadi di Tokyo con la medaglia d’oro sui 20 km, tornava a marciare sulla distanza più lunga dopo oltre tre anni dalla prima (e unica) volta in carriera. Con un prova tutta in progressione e lanciandosi in un finale magistrale in cui sfoggia tutta la propria classe negli ultimi 5 km (completati in un super 20:18, con una media inferiore ai 4:05 al km), riprende i due avversari che lo avevano staccato ai -11 km (il messicano Jose Luis Doctor e il cinese He Xianghong) e si invola verso la vittoria. È la conferma che anche su questa distanza (che ha sostituito la ‘cinquanta’) potrà primeggiare a livello internazionale e che il piano studiato con il tecnico Patrizio Parcesepe si potrà concretizzare: farà la 35 km ai Mondiali di luglio negli Stati Uniti e poi la 20 km agli Europei di Monaco di Baviera in agosto. A Dudince precede il messicano Doctor (2h29:24) recuperando i quasi quaranta secondi di ritardo accusati al passaggio al trentesimo chilometro. Terzo il cinese He (2h29:35). Centra lo standard per i Mondiali anche l’altro azzurro Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), quattordicesimo al traguardo con 2h32:19. Più indietro Michele Antonelli (Aeronautica) diciannovesimo in 2h33:59 e Stefano Chiesa (Carabinieri) ventinovesimo con il tempo di 2h38:17.