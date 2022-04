Atletica, Tortu pronto per i 100 metri a Trieste

Filippo Tortu scenderà nuovamente in pista il 28 maggio, nella gara dei 100 metri al XV Triveneto Meeting Internazionale. Dopo l'esordio a Nairobi sui 100 metri e quello a Doha sui 200 metri, il meeting di Trieste è stato identificato come ultima gara del mese di maggio. Il velocista milanese ha dichiarato: "Saranno fondamentali le sensazioni di Nairobi e Doha per affrontare al meglio la gara di Trieste. Abbiamo scelto una importante manifestazione in Europa per non doverci spostare troppo prima della trasferta americana dei Mondiali di Eugene. Sono contento di gareggiare dove sarà presente anche Gimbo".