Diamond League, Cina sostituita in calendario dalla Polonia

La Polonia debutta in Wanda Diamond League. Il principale circuito di meeting internazionali ha dichiarato che il Memorial Kamila Skolimowska di Chorzow, nella regione della Silesia, sostituirà le due tappe previste in Cina nelle città di Shanghai e Shenzen, cancellate per le attuali restrizioni di viaggio. Le tappe in Polonia avranno luogo nello stadio Slaski. La Diamond League ha comunicato che conta di recuperare le tappe cinesi nel 2023 e che prossimamente saranno ricollocate le specialità previste in Cina, così da garantire che in ognuna delle "Diamond disciplines" si gareggi almeno quattro volte nel percorso che porta alla finale di Zurigo del 7-8 settembre. Il circuito dei diamanti inizierà a Doha il 13 maggio e farà tappa in Italia allo stadio Olimpico di Roma il 9 giugno con il Golden Gala Pietro Mennea.