Atletica, Marcell Jacobs rientrato a Roma da Nairobi

Marcell Jacobs ha fatto ritorno a Roma da Nairobi, passando per Amsterdam. Il campione olimpico, vittima di un virus intestinale con conseguente ricovero in ospedale mentre era in Kenya, dove avrebbe dovuto debuttare nella stagione all'aperto tornando per la prima volta sui 100 metri dopo la gloria di Tokyo, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino insieme a Paolo Camossi, il suo allenatore. Jacobs è ora atteso da nuovi accertamenti, che serviranno a capire se mercoledì 18 maggio potrà partecipare al Meeting di Savona. Camossi ha spiegato: "Marcell è un po' abbacchiato fisicamente. Stiamo andando subito a fare, direttamente dall'aeroporto, gli accertamenti sanitari presso un istituto di Roma per questa gastroenterite forte, probabilmente di natura virale, che lo ha colpito a Nairobi. Dipenderà ora da cosa ci diranno i medici e da eventuali strascichi elettrolitici. Mi auguro una ripresa in due, tre giorni per poter riprendere il corso degli allenamenti. Il programma, da calendario, prevede come prossimo impegno il meeting di Savona, il 18 maggio".