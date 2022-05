Tamberi è carico: "Il Mondiale di Eugene è il mio chiodo fisso"

ANCONA - Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi inizia la nuova stagione con il "chiodo fisso" dei Mondiali outdoor di Eugene in Oregon che si svolgeranno dal 15 al 24 luglio. Ad Ancona il campione azzurro ha presentato l'intenso calendario di gare a partire dalla prima tappa di Diamond League, il 13 maggio a Doha in Qatar, casa del suo rivale/amico Mutaz Essa Barshim con cui ha condiviso l'oro olimpico ex-aequo e con cui si sente spesso, ma anche il Golden Gala del 9 giugno a Roma. "Sicuramente Roma è una bellissima tappa per preparare al meglio Eugene - ha detto in conferenza stampa Tamberi -, ma non è paragonabile. Eugene è un chiodo fisso. Più sono importanti le gare, più riesco a imparare; più ho la pressione addosso e gli stimoli alti più in gara riesco a tirare fuori qualcosa di importante. Avere Roma prima di Eugene è fondamentale per me, non vedo l'ora di scendere in pedana a Roma, vedere l'Olimpico con tante gente. Speriamo in una condizione tecnica discreta da poter fare buone misure già al Golden Gala però è ovvio che in questo momento Eugene è il mio obiettivo più grande se non unico dell'anno".