Atletica, Jacobs svela: "Torno in pista, problema superato"

ROMA - Marcell Jacobs rassicura così sulla propria condizione fisica dopo i problemi gastrointestinali che lo hanno colpito la scorsa settimana a Nairobi, in Kenya, costringendolo a rimandare il debutto sui 100 metri: "Mi sono ripreso, il problema è superato e oggi ritorno in pista. Non è stato facilissimo anche perché ero dall'altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e sono contento di tornare a correre". "Mi sono asciugato tantissimo, però io sono una persona che in cinque giorni recupera quello che ha perso in un mese - ha spiegato il campione olimpico dei 100 metri a margine della presentazione del libro 'Entra in gioco con la testa' di Nicoletta Romanazzi al Salone d'Onore del Coni - Speriamo quindi che anche questa volta sia così. Sono stato bravo a nutrirmi nel modo migliore possibile, anche gli esami fatti sono abbastanza buoni, domani ne faremo altri ma oggi vedremo le mie sensazioni in pista".

Jacobs dovrebbe gareggiare a Savona Mancano due mesi ai Mondiali di Eugene, Jacobs dovrebbe gareggiare il 18 maggio a Savona ma ancora c'è un dubbio. Il malanno di Nairobi ha lasciato l'amaro in bocca ("Il vento era giusto, ero in ottime condizioni e potevo fare un ottimo tempo, ma ora è inutile pensarci"), ma Jacobs è già concentrato sui prossimi impegni e vuole farsi trovare pronto per stupire ancora il mondo: "Mancano due mesi e ho tutto il tempo per riprendermi e recuperare. Credo che tutto arrivi per qualche motivo, meglio un malanno ora che a ridosso del Mondiale. Del resto, anche prima dei Giochi Olimpici di Tokyo avevo avuto un problema: speriamo che porti la stessa fortuna", ha detto Jacobs.