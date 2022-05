La Diamond League fa tappa a Doha. Tortu: "Non vedo l'ora"

ROMA - Torna la grande atletica 'outdoor' con la tappa inaugurale della Wanda Diamond League 2022 e tanti big azzurri in gara domani a Doha, meeting che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle 18.30 alle 19.40. Tamberi fa il suo debutto stagionale nel salto in alto, Tortu correrà i 200m per la prima volta quest'anno, i 3.000 di Nadia Battocletti e le siepi di Ahmed Abdelwahed, insieme a tutte le altre star internazionali del principale circuito mondiale di meeting. A Doha Gimbo sarà in pedana nell'alto per la prima uscita stagionale all'aperto, dopo il bronzo mondiale indoor di Belgrado con 2,31, unica gara del suo 2022.