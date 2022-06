Jacobs, niente Golden Gala: non ha recuperato dall'infortunio

ROMA - "Gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi a Roma, all'Istituto di Scienza dello sport, dal campione olimpico Marcell Jacobs, successivi al problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, hanno evidenziato che l'atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana". È ufficiale: il campione olimpico salta dopo la Diamond League anche il Golden Gala, in programma allo stadio Olimpico di Roma dal 9 giugno. È quanto si legge nella nota della Federatletica. Lo sprinter azzurro non è riuscito a recuperare dal problema muscolare accusato a Savona nei 100 metri e nella 4x100.