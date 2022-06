Golden Gala senza Jacobs ma con Tamberi e Tortu: tutte le stelle

Il 9 giugno il Golden Gala apre le porte alle stelle dell'atletica mondiale e lo spettacolo è garantito. Tutto è pronto allo stadio Olimpico di Roma, peccato solo che mancherà Marcell Jacobs : il campione olimpico, oro a Tokyo, è ancora infortunato e non potrà partecipare. Sarà comunque uno show fantastico, e allora vediamo chi saranno i protagonisti.

Nei 200 spiccano Tortu, Patta e Desalu

Nei 100 metri non ci sarà Jacobs, e allora occhi puntati sugli statunitensi Fred Kerley e Trayvon Bromell, rispettivamente argento olimpico dei 100 e leader mondiale della scorsa stagione (9.76). Kerley è il "Diamond League champion" del 2021, e vanta un personale di 9.84, realizzato in finale a Tokyo nel testa a testa con Jacobs. L'unica presenza a Roma di Bromell risale invece al 2016, settimo nei 200, pochi mesi dopo aver trionfato nei 60 ai Mondiali indoor di Portland. Lo statunitense, che è stato anche bronzo mondiale a Pechino 2015 nei 100 metri, ha chiuso lo scorso anno al vertice delle liste mondiali con 9.76. In pista anche l'altro Usa Marvin Bracy e il cinese Su Bingtian (6/o nella finale di Tokyo). I 200 vivranno sul confronto tra gli altri componenti della staffetta azzurra oro olimpico (Lorenzo Patta, Fausto Desalu, e Filippo Tortu), e due finalisti del mezzo giro di pista di Tokyo: il canadese Aaron Brown e il trinidegno Jereem Richards.

Thompson-Herah, la donna più veloce del mondo

Al femminile ci sarà la donna più veloce del mondo, la giamaicana Elaine Thompson-Herah, tripla medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo (100, 200 e 4x100) e una delle maggiori stelle mondiali di questa epoca, eletta atleta dell'anno 2021 da World Athletics. Andrà alla ricerca del quarto successo al Golden Gala, ma la attende una sensazionale sfida nei 200 metri contro molte delle migliori velociste del globo: la campionessa olimpica dei 400 Shaunae Miller-Uibo (Bahamas), la britannica oro mondiale dei 200 Dina Asher-Smith, la leggenda Allyson Felix (Usa) nella sua ultima gara a Roma prima del ritiro e l'oro mondiale indoor dei 60 Mujinga Kambundji (Svizzera). Giovanissima, compirà vent'anni proprio alla vigilia del Golden Gala, Athing Mu sbarca a Roma con due medaglie d'oro di Tokyo al collo: quella degli 800 metri conquistata con un fenomenale 1:55.21 e quella della staffetta 4x400 vinta insieme al Dream Team americano completato da Allyson Felix e dalle ostacoliste Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad. Talento cristallino emerso nella stagione scorsa, in estate ha confermato la propria classe con il trionfo olimpico ad appena 19 anni. Nel suo debutto al Golden Gala troverà la campionessa del mondo Halimah Nakaayi (Uganda).

Super sfida nel salto in alto: ancora Tamberi contro Barshim

Nei 400 uomini si annuncia una gara appassionante con Michael Cherry, oro a Tokyo con la 4x400 maschile, campione del mondo a Doha e campione in carica della Diamond League. Il 27enne statunitense si confronterà con i campioni olimpici di Londra (Kirani James, Grenada) e Rio de Janeiro (il primatista del mondo Wayde Van Niekerk, Sudafrica). Protagonisti di uno dei momenti più simbolici dello sport mondiale, la medaglia d'oro condivisa all'Olimpiade di Tokyo, Gianmarco Tamberi e Mutaz Essa Barshim torneranno a sfidarsi nella quinta tappa della Wanda Diamond League. Tamberi è stato anche, nel 2021, il vincitore della Diamond League mentre Barshim, oro ai Mondiali di Londra 2017 e Doha 2019, a Roma fece uno dei salti più belli della sua carriera, il 2,41 che gli diede il successo nel 2014. I due amici troveranno altri tre finalisti olimpici: l'australiano Brandon Starc, lo statunitense JaVaughn Harrison, e il canadese Django Lovett, oltre al pericoloso ucraino Andriy Protsenko.