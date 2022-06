Atletica, Jacobs pronto a tornare in pista: Mondiali nel mirino

ROMA - Buone notizie per il campione olimpico Marcell Jacobs, che dopo i nuovi accertamenti strumentali presso l'Istituto di Scienza dello sport di Roma, ha avuto conferma del decorso positivo riguardo il processo di recupero dall'infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dalla Fidal, la distrazione-elongazione di primo grado sarebbe finalmente alle spalle e già domani, lunedì, Jacobs potrebbe tornare ad allenarsi in pista. Ormai certo il suo forfait al Golden Gala, ma, ed è la cosa più importante, a questo punto probabilissimo un suo recupero per i Mondiali di Eugene.