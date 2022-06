Atletica, Tamberi e il tabù Golden Gala: "Spero sia la volta buona"

"Per domani spero di migliorare il mio season best, aggiustare qualche aspetto tecnico in vista dei Mondiali , ma il primo obiettivo è vincere". Questo il commento di Gianmarco Tamberi che è fra i protagonisti più attesi del Golden Gala Pietro Mennea. Il campione olimpico punta infatti a sfatare un piccolo tabù visto che non è ancora mai riuscito a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro dell'evento. "L'inizio di stagione è stato un po' difficile, ora siamo a metà e questa è la mia penultima gara prima dei Mondiali e uno degli appuntamenti più importante dell'anno per me - racconta Gimbo alla vigilia - Questa è la mia quinta volta al Golden Gala , ho sempre fatto bene ma non ho mai vinto, speriamo sia la volta buona".

Fisicamente l'azzurro sta bene, "voglio saltare in alto davanti ai miei tifosi. Il pubblico italiano è sempre stato incredibile con me, non vedo l'ora di tornare a competere di nuovo sotto la Curva Sud, spero ci sia tanta gente". Sul forfait dell'amico Mutaz Barshim dice: "Mi dispiace, so che non era al 100% ma quando ci siamo sentiti l'ultima volta non dubitava di non venire a Roma. Ero davvero felice di averlo qui, so che sarebbe piaciuto al pubblico vederci saltare insieme ma la salute viene prima di tutto e gli auguro di riprendersi al più presto. Sono sicuro che ci rivedremo a Eugene".