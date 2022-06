Golden Gala 2022: gli azzurri in pista all'Olimpico, tutti i risultati

ROMA - Massimo Stano ottiene il terzo posto nei 3000 metri di marcia del Golden Gala 'Pietro Mennea' 2022, di scena allo stadio Olimpico di Roma. Il campione olimpico della 20km di marcia a Tokyo 2020 taglia il traguardo in 11'06"15, alle spalle di altri due azzurri. La vittoria va infatti a Francesco Fortunato in 10'57"77 (miglior prestazione mondiale stagionale) e Gianluca Picchiottino , anch'esso sotto gli 11 minuti (10:59.91). "Credo abbiamo messo in piedi uno spettacolo importante. Ovviamente parti avvantaggiato avendo cinque campioni olimpici, l'infortunio (di Jacobs, ndr) fa parte del gioco e va accettato. Difficilmente si poteva mettere in piedi uno spettacolo migliore. Tra l'altro, pioggia fino alle 18.00 circa e ora il clima è ideale: il clima sugli spalti è caldissimo e anche la temperatura è ideale per correre". Queste sono le dichiarazioni del presidente della Fidal , Stefano Mei . Terzo posto anche per Filippo Tortu , nei 200 metri maschili, e per Elena Bellò , negli 800 femminili. Anche Gianmarco Tamberi chiude sul gradino più basso del podio. Nel salto in alto, dopo l'ovazione tributatagli dall'Olimpico all'ingresso in pedana, l'azzurro ha chiuso con 2,24 - al secondo tentativo - dietro lo statunitense JuVaughn Harrison e il polacco Norbert Kobielski . Invece, nel salto in lungo femminile, non va oltre l'8° posto Larissa Iapichino : la figlia della pluricampionessa Fiona May si ferma a 6.55.

La gioia di Stano: "Felice del 3° posto, risultato incredibile"

"Per me è una cosa incredibile: è come un bambino che guarda la televisione e vede sé stesso adulto campione olimpico. Sono contento così". Queste le parole di Massimo Stano ai microfoni Rai dopo il terzo posto nei 3000 metri di marcia del Golden Gala 'Pietro Mennea' allo stadio Olimpico di Roma. "Sono contentissimo perché per me è la prima volta allo stadio Olimpico, anche se sui 3000. Fortunato oggi è stato imbattibile, però mi sono veramente divertito con un pubblico così", ha raccontato con grande emozione Stano subito dopo la gara ai microfoni Rai.

Tortu chiude 3° nei 200 metri

Filippo Tortu chiude al terzo posto la gara dei 200 metri maschili del Golden Gala 'Pietro Mennea'. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020 con la staffetta 4x100m, taglia il traguardo in 20"40 (primato stagionale). La vittoria va allo statunitense Kenneth Bednarek, che in 20"01 precede il sudafricano Luxolo Adams (20"33). Quarta posizione invece per Eseosa Desalu in 20"59, mentre Lorenzo Patta chiude ottavo con il record personale (20"91).

Tortu amaro: "Potevo fare meglio"

"Desalu ha fatto bene la partenza, un po' meno il lanciato e io l'esatto contrario. A metà gara mi sono reso conto che gli altri se ne andavano, me la sono presa con troppa calma. La curva l'ho presa molto male e non me l'aspettavo. Poi abbastanza bene nell'ultima parte, ma se fai i primi 100 metri piano poi non è che ti puoi aspettare di fare un buon tempo. Comunque non è una prestazione del tutto negativa: mi aspettavo di meglio, ma cercherò di prendere il bicchiere mezzo pieno", ha spiegato Tortu alla Rai dopo il terzo posto nella gara dei 200 metri maschili.

3° posto per Elena Bellò negli 800 metri

Anche Elena Bellò chiude al terzo posto nella gara degli 800 metri femminili del Golden Gala 'Pietro Mennea' 2022 allo stadio Olimpico di Roma. La vicentina taglia il traguardo in 1'58"97, migliorando nettamente il proprio primato personale. La vittoria va alla statunitense Athing Mu in 1'57"01, miglior prestazione mondiale in stagione, seconda la francese Renelle Lamonte (1'58"48).

Tamberi si ferma a 2.24: vince Harrison, Kobielski 2°

Gianmarco Tamberi chiude al terzo posto la gara del salto in alto maschile del Golden Gala 'Pietro Mennea' 2022 allo stadio Olimpico di Roma. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, non riesce a sfatare il tabù della vittoria nella manifestazione e si ferma a 2.24. La vittoria va allo statunitense JuVaughn Harrison con la misura di 2.27 centrata al primo tentativo, davanti al polacco Norbert Kobielski (stessa misura ma al secondo tentativo). Sesto posto per l'altro azzurro in gara, Marco Fassinotti, con 2.20.

Iapichino non va oltre l'8° posto nel salto in lungo

Larissa Iapichino non riesce ad andare oltre l'8° posto nella gara del salto in lungo femminile. L'azzurra salta 6.55 al terzo tentativo con leggero vento a sfavore (-0.2). La vittoria va all'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk, che salta 6.85 al quinto tentativo e con 6.79 nella lotta tra le migliori tre beffa la tedesca Malaika Mihambo (9.75 all'ultimo salto). Terza la statunitense Quanesha con la misura di 6.77.