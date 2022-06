Atletica, Jacobs pronto al rientro: "Mondiali arrivo, voglio tutto"

Marcell Jacobs è pronto a tornare. "Un mese al via! Campionati mondiali di atletica, sto arrivando...e voglio tutto!". Così, in un post su Instagram, il velocista azzurro campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, conferma la guarigione dall'infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dalle piste e la sua partecipazione ai Mondiali di atletica leggera, in programma negli Usa che avranno inizio il 15 luglio. Sono però ancora da definire le eventuali gare di avvicinamento al Mondiale, come gli Assoluti di Rieti del 24 giugno.