Atleticom We Run, in 7 mila all'edizione by night: vince Raileanu

ROMA - Nella versione nottura l'Atleticom We Run Rome regala spettacolo e divertimento tra le vie della Capitale. La corsa, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali, raccoglie l'entusiasmo di oltre 7 mila partecipanti e festeggia il primo posto del moldavo Maxim Raileanu (World Athletic) tra gli uomini, capace di fare registrare il tempo di 30:15 davanti a Olivier Irabaruta (Burundi) e all'italiano Daniele D'Onofrio delle Fiamme Oro Padova, e il successo della keniana Nancy Kerubo Kerage (World Athletic, 35:15) tra le donne (seconda la connazionale Brigid Kelimo Kaberge, terza l'italiana Francesca Bertoni dell'Aeronautica Militare).