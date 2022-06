Atletica - Marcell Jacobs iscritto agli Italiani Assoluti

Torino - Marcell Jacobs scalda i motori. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 ha superato l'infortunio muscolare e si è iscritto, con riserva, agli Assoluti di Rieti, in programma dal 24 al 26 giugno. Jacobs potrebbe essere in gara sabato e non gareggia dal meeting di Savona dello scorso maggio. L'obiettivo è arrivare al meglio ai Mondiali di atletica leggera di Euegene, in Oregon, al via il 15 luglio. Il centometrista azzurro scioglierà la riserva solo all'ultimo. Paolo Camossi, l'uomo che sta gestendo il talento di Marcell, ha confermato che l'azzurro sarà in pista venerdì per testare le possibilità di esserci. Jacobs aveva messo tra i suoi obiettivi il titolo italiano prima del forfait al Golden Gala e al meeting di Oslo. L'infortunio lo aveva fatto desistere, salvo ripensarci. Se Marcell deciderà di scendere in gara troverà a sfidarlo l'australiano Rohan Browning, che vanta un personal best di 10''01. L'altro azzurro col miglior tempo di stagione sarà Chituru Ali che ha corso in 10''15.