Atletica, Assoluti: Jacobs ci sarà nei 100 a Rieti

RIETI - "Grande sorpresa, domani correrò a Rieti". È l'annuncio a sorpresa sui social di Marcell Jacobs che parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 ha ufficializzato che sarà presente sui 100 metri allo stadio Guidobaldi, con batterie alle 19.13 e finale alle 20.35. Il campione olimpico ha conquistato gli ultimi quattro titoli italiani sulla specialità: da Pescara 2018, passando per Bressanone 2019, Padova 2020 e Rovereto 2021. Nella scorsa edizione ha fissato il record dei campionati a 10.01, a poche settimane dal doppio epocale trionfo dei Giochi Olimpici in Giappone. Per Jacobs si tratta del rientro a 38 giorni dall'ultima uscita stagionale al meeting di Savona il 18 maggio e dopo un infortunio muscolare (distrazione-elongazione di primo grado) dal quale ha gradualmente recuperato nelle ultime settimane. È stato costretto a rinunciare alle tappe della Wanda Diamond League di Eugene, Roma e Oslo.