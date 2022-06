Tamberi fino in fondo: campione d'Italia nel salto in alto con polemica

Déja vu, ma con un finale diverso

La bella storia dell'amicizia fra Tamberi e Barshim, culminata nel podio condiviso a Tokyo, non si è ripetuta a livello nazionale durante gli Assoluti di Rieti. Dopo un percorso netto, culminato con un 100% fino al 2.23, Gimbo e Fassinotti hanno continuato a duellare anziché festeggiare insieme avvolti dal tricolore sul gradino più alto del podio. Uno sforzo supplementare che ha innervosito l'olimpionico, che avrebbe così manifestato il suo disaccordo sul podio, rifiutando la stretta di mano con il rivale. Nessun accenno però nelle dichiarazioni post-gara, con Gimbo concentrato sulle sue condizioni fisiche e sull'appuntamento iridato di Eugene: "Sento una fitta alla gamba sinistra e mi irrigidisco. Il problema si palesa quando dovrei essere più decontratto possibile, nel terz'ultimo passo. Dobbiamo trovare una soluzione. Ieri gli ultimi accertamenti per scendere in pedana senza rischiare nulla, ma non posso essere completamente libero. Sono arrabbiato ma non mi arrendo. Per lasciarmi alle spalle questo fastidio sarà fondamentale lavorare con il mio team sanitario. Spero possano aiutarmi soprattutto la prossima settimana: il 3 luglio parto per gli Stati Uniti".