Daley Thompson e Caitlyn Jenner: una serata tra amici

TORINO - Dove sono finite le superstar dell’atletica? C’è stato un tempo in cui un decatleta era il protagonista di uno dei videogiochi più popolari. Erano gli anni Ottanta e Daley Thompson con i suoi baffoni incarnava quell’epoca scintillante e muscolare. Campione olimpico a Mosca 1980 e Los Angeles 1984, irriverente, ironico e spudorato anche nello spiegare l’essenza della propria specialità: «Dedicarsi al decathlon è come avere dieci fidanzate: le devi amare tutte e non puoi permetterti di perderne neppure una».