Jacobs punta i Mondiali: "Devo tornare al top della forma"

STOCCOLMA - "Ora va bene, mi sentivo un po' stressato prima di tornare in pista, ma ora sono tornato e posso concentrami sui Mondiali, il mio grande obiettivo. Per questo spero di raggiungere il top della forma tra due settimane". Sono le parole di Marcell Jacobs, in conferenza stampa alla vigilia della gara del meeting di Stoccolma, ultima tappa di Diamond League prima dei Mondiali di Eugene. Il campione olimpico scenderà in pista per i 100 metri, con la gara in programma alle 20:15. Jacobs ha poi parlato del suo infortunio: "È arrivato in un pessimo momento della stagione e ha rovinato i miei piani ma ora l'importante per me è gareggiare il più possibile per ritrovare certi automatismi. Sono tornato in pista e questa era la cosa che più mi interessava. Credo di stare abbastanza bene. L'importante fare più gare possibili per ritrovare la forma. Non c'è tanto tempo, ma nella mia carriera non c'è mai stato niente di facile e non è questo che mi spaventa".