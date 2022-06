STOCCOLMA (Svezia) - Nuovo stop per Marcell Jacobs. L'azzurro, campione olimpico dei 100 metri, è costretto a rinunciare ai 100 metri in programma stasera nella tappa di Stoccolma della Diamond League. Jacobs era rientrato agli Assoluti di Rieti pochi giorni fa dopo oltre un mese di assenza a causa di un problema muscolare. Il campione olimpico ha deciso di rinunciare "in via precauzionale" a causa del fastidio al gluteo che si è ripresentato durante gli allenamenti.