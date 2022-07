Atletica europei under 18: doppio oro per Furlani

Fantastico Mattia Furlani. É arrivata infatti la seconda medaglia d'oro agli Europei under 18 di Gerusalemme per l'azzurro con il trionfo nel salto in alto, dopo lo strepitoso successo nel lungo di martedì sera. Una doppietta sensazionale, in una splendida mattinata per la squadra italiana che festeggia anche due argenti nella marcia. Il protagonista resta però ancora una volta il reatino, atleta-simbolo della manifestazione per aver conquistato due titoli individuali, con una prova di carattere e di qualità agonistiche impressionanti. Il salto vincente è a 2,15 alla seconda prova, una quota che soltanto l'azzurro riesce a superare dopo aver rischiato di rimanere fuori dal podio. Alla misura precedente di 2,13 sbaglia per due volte, in una gara iniziata senza problemi a 2,04, 2,08 e 2,11, e si ritrova quinto in classifica, prima di andare a segno con il terzo e ultimo tentativo per risalire al terzo posto provvisorio. Poi il colpo di classe del talento allenato dalla mamma-coach Khaty Seck e dal papà ex altista Marcello (2,27 di personale) chiude definitivamente i giochi.