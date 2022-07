La verità di Mo Farah: "Il mio vero nome è Hussein Abdi Kahin"

Pulizie per vitto ed alloggio



Mo Farah fu portato nell'appartamento della donna, a Hounslow, costretto a fare le pulizie in cambio di vitto e alloggio: "Per anni ho tenuto questa vicenda nel cuore, spesso mi chiudevo in bagno e piangevo", ha spiegato il mezzofondista. Mo aveva sempre sostenuto di essere arrivato dalla Somalia, con i suoi genitori, come rifugiato, mentre in realtà la sua famiglia nativa non ha mai messo piede in Inghilterra: suo padre è stato ucciso quando aveva quattro anni e viveva ancora in Somalia, dove ci sono ancora sua madre e i suoi fratelli.