Jacobs va ai Mondiali di Eugene: data e ora di quando correrà

TORINO - Jacobs correrà ai Mondiali di Eugene, non ci sono più dubbi. Anche le ultime riserve sulle condizioni fisiche del campione olimpico sono state sciolte dopo il vertice tra lo sprinter, il suo allenatore Paolo Camossi e la direzione tecnica della Nazionale. Via libera, Marcell scenderà in pista nella notte tra venerdì e sabato (start alle 3.50 italiane, le 18.50 statunitensi). Di fatto è come se la stagione outdoor di Jacobs cominciasse proprio da Eugene, considerate le difficoltà della primavera con l'infortunio, gli appuntamenti cancellati, il rientro agli Assoluti di Rieti e la rincorsa alla forma utile per essere al via al Mondiale.