Atletica leggera, sarà Tokyo la sede dei Mondiali 2025

TORINO - Il World Athletics Council ha scelto Tokyo, capitale del Giappone, come sede dei Campionati Mondiali di atletica leggera del 2025. La decisione è stata presa al termine del secondo giorno della 228ª riunione del Consiglio, in Oregon. Sono stati annunciate anche le sedi dei Mondiali di cross country 2024 e del 2026, che si terranno rispettivamente a Medulin e Pola (Croazia) e a Tallahasse (Florida, Usa). "I Campionati mondiali di atletica leggera del 2025 vedranno le più grandi stelle di questo sport tornare allo Stadio Olimpico di Tokyo, sede dei Giochi Olimpici dell'anno scorso, nell'anno in cui la Japanese Association of Athletics Federations (JAAF) celebra il suo centenario", si legge nella nota di World Athletics.